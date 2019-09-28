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Общество

Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова

В Бишкеке появился силомер с портретом российского телеведущего Андрея Малахова. Организаторы аттракциона предлагают всем жедающим проверить на изображении журналиста силу удара.

24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве. Позже телеведущий заявил, что «не хотел никого обидеть и его слова не так поняли».

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался. 
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