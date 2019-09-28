В Эстонии водителей начали лишать прав на 60 минут

В Эстонии впервые применили новое наказание для водителей, которые превысили скорость. Им предложили выбирать между крупным денежным штрафом и так называемой успокоительной остановкой, пишет издание «АвтоПарк».

Эксперимент провели на 32-м километре шоссе Таллин — Рапла. Пойманным за превышение водителям, если они не являются злостными нарушителями-рецидивистами, полицейские предлагали в буквальном смысле постоять и подумать, стоит ли в следующий раз пренебрегать правилами движения.

За превышение скорости на 10-20 километров в час — на обочине надо было провести 45 минут, свыше — один час.

Очевидно, что для только что спешивших автолюбителей такая мера довольно жесткая. Соглашались на нее не все. Из 19 остановленных полицией водителей альтернативное наказание предложили 17. Семеро предпочли стоянке штраф.

«Больше всего водителей раздражает, что они должны тратить время на составление протокола в полицейском автомобиле. Мы подумали, а почему бы не штрафовать временем, а не деньгами», — заявил советник по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетса.

Эксперимент продолжат в течение нескольких недель.