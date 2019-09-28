Мэрия Бишкека наводит порядок на остановках у Ошского базара

Мэрия Бишкека наводит порядок на остановочных комплексах возле Ошского рынка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

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По ее данным, рейды проводят сотрудники управления городского транспорта с инспекторами Бишкекского управления Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, а также УОБДД.

По результатам проверки составили 8 протоколов и 11 актов в отношении водителей микроавтобусов. Отмечено, что они мешают городскому общественному транспорту, устраивают незаконные стоянки и создают аварийные ситуации на остановках.

Сейчас в городе действует 13 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. Каждый день на дороги выходят около 140 автобусов и 135 троллейбусов.