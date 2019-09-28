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Общество

МИД России прокомментировал ситуацию вокруг программы Андрея Малахова

В Министерстве иностранных дел России считают, что ситуация вокруг программы телеведущего Андрея Малахова не имеет отношения к двусторонним связям РФ и Кыргызстана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В заявлении говорится, что точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. «Рекомендуем посольству Кыргызстана в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ», — отметили в министерстве.

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В МИД пояснили, что представителя российского посольства не вызывали в МИД КР в связи с программой Андрея Малахова.

Ранее сообщалось, что МИД Кыргызстана вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. Поводом для этого стали слова телеведущего о ДТП, в котором погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова. Сам телеведущий заявил, что «не хотел никого обидеть и его не так поняли».

Напомним, что 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.
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