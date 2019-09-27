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Общество

Более 400 человек приняли участие в массовой акции по сдаче крови

Более 400 человек сдали кровь во время акции, приуроченной к Национальному дню донора крови. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра укрепления здоровья (РЦУЗ) Минздрава.

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По ее данным, акция проходила 23-27 сентября, в рамках которой сдали около 225 литров крови. Почетным донорам вручили сертификаты.

По словам врачей, кровь от одного донора помогает троим людям.

«В обычные дни кровь сдают около 50-70 человек в день, в основном родственники больных», — отметили в РЦУЗ.

Подобные мероприятия проводятся дважды в год по всей республике — в Национальный день донора и Всемирный день донора.

В РЦУЗ подчеркивают, что это одно из стратегически важных направлений в медицине, необходимое для надлежащего лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились развитием кровотечений; детей с тяжелой формой анемии; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и аварий, а также пациентов, которым проводят сложные хирургические вмешательства.
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