В аппарате президента отреагировали на жалобу про посла Кыргызстана в Британии

Аппарат президента и МИД ответили на обращение пользователя социальных сетей Умай Арыковой по поводу высказываний Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Великобритании Эдиля Байсалова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Умай Арыкова призналась, что не ожидала такого быстрого по бюрократическим меркам ответа.

«Очень важный пункт, на который ссылаются оба ведомства, — это свобода мысли и мнения частного лица. Значит, власти понимают, что есть такое законное право, как свобода слова и мысли, и если когда-нибудь они попытаются нас в этом ограничить, то надо вспомнить об этом», — написала она.

Чингиза Айдарбекова

Напомним, что супруга Адиля Турдукулова Умай Арыкова написала обращение на имя главы государства Сооронбая Жээнбекова и министра иностранных делпо поводу публикаций посла КР в Великобритании Эдиля Байсалова в социальной сети Twitter. Активистке не понравились его высказывания по поводу событий 7-8 августа в Кой-Таше и закрытия телеканала «Апрель».