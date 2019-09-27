После массовых субботников во Всемирный день чистоты «Тазалык» вывез 360 тонн мусора. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По предварительным данным муниципалитета, в общегородском субботнике приняли участие 91 тысяча 800 горожан.

Весь собранный мусор — 360 тонн — вывезли сотрудники МП «Тазалык», совершив 107 рейсов. Задействованы 180 грузчиков и 70 единиц спецтехники.

В мэрии напомнили, что 21 сентября по всей стране проходили субботники. В уборке столицы активное участие приняли горожане, абсолютно все работники муниципалитета и его структурных подразделений, службы районов, а также организации, предприятия и хозяйствующие субъекты.