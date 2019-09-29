Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя

Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. В Бишкеке задержали заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева. Известно, что Алмазбек Атамбаев, будучи премьер-министром Кыргызстана, незаконно подарил три пистолета — ТТ, CZ-75 и Ярыгина («Викинг») — Максиму Каганскому (в криминальном мире он известен как Решала), а в 2010-м — его жене Анастасии.

Егор Скобеев в 2008-2009 годах работал заместителем заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства. Его обвинили в коррупции.

Фото 24.kg. Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев в Первомайском районном суде

На этой же неделе Военная прокуратура задержала телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Ранее его уволили из ГКНБ. Поводом послужило то, что Канат Сагымбаев поздравил экс-главу государства с днем рождения.

Позже стало известно, что Каната Сагымбаева обвинили по четырем статьям УК КР — «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО-1 до 8 октября.

Во время событий 7-8 августа в селе Кой-таш Канат Сагымбаев как офицер Девятой службы ГКНБ выполнял долг по защите бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Что дают стране трудовые мигранты

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Премьер-министр Кыргызстана на открытии «Евразийской недели» поднял вопрос о введенных Россией ограничениях на объемы переводов. Мухаммедкалый Абылгазиев назвал это нарушением норм договора о ЕАЭС. Мы решили выяснить, почему руководство страны так озаботилось проблемой. Подробнее в нашем экономическом обзоре «Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан».

Странная перестрелка в Кара-Суу

В очередной раз мы стали свидетелями наплевательского отношения к закону. Инцидент с применением оружия, который произошел в селе Фуркат Ошской области, — яркий пример, что живем мы, скорее, по понятиям. Подробнее в материале «Инцидент в Кара-Суу. Как самого себя подстрелить в ягодицу: урок от чемпиона».

Чего ждать от доллара? Прогнозы на ближайшее время

Фото 24.kg

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что нужно срочно девальвировать доллар. Эксперты прогнозируют новый виток торговых войн.

Договор по «Кумтору»: Кыргызстан получит не только деньги

Кыргызстан и «Центерра Голд» после длительных переговоров пришли к новому соглашению по проекту «Кумтор». Оно вступило в силу. О дополнительных выплатах, которые получит республика, писали неоднократно. Но соглашение важно не только этим. О других плюсах для Кыргызстана рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян — профессор, заведующая отделом экономики Института стран СНГ.

Кыргызский язык: от древних времен до сегодня

Фото из интернета

В Кыргызстане 23 сентября исполнилось 30 лет со дня принятия закона о присвоении кыргызскому языку статуса государственного. Кыргызский язык является одним из древнейших в мире. Он получил широкое распространение через устное народное творчество. Первой письменностью кыргызского народа считается орхоно-енисейская графика. 24.kg собрало пять фактов о государственном языке Кыргызстана.

Что мешает развитию государственного языка? Какая судьба ожидает чиновников, не сдавших обязательный экзамен «Кыргызтест»? Об этом и о том, что может измениться в кыргызском языке с переходом на латиницу, 24.kg рассказал председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

Американец, который влюбился в микрорайоны Бишкека

Фото из личного архива Кристофера Шварца

Ученый-исследователь и журналист из США Кристофер Шварц впервые приехал в Кыргызстан в 2011 году. С тех пор он живет на две страны, нашел в республике вторую половину и стал здесь профессором. В интервью 24.kg Кристофер Шварц рассказал о приключениях в Кыргызстане и любимых местах.

Женщины вступили в борьбу за власть

В селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области прошли выборы в местный кенеш. Они взбудоражили всю страну, гендерный вопрос вновь встал ребром. Ведь впервые выборы проходили по новому закону. По нему за женщинами в местных кенешах закрепили не менее трети мандатов. Это вызвало у местных мужчин бурю негодования. Подробнее в материале Жазгуль Масалиевой «Выборы в Саруу. Как женщины села утерли нос мужчинам».

Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом

Фото IJF. Чемпион Азии, призер кубков Азии и Европы среди молодежи по дзюдо Айбек уулу Кубанычбек

В 2019-м зажглась новая звезда кыргызского дзюдо: юниор Айбек уулу Кубанычбек выиграл серебряные медали на чемпионате Азии, кубках Азии и Европы. Едва попав во взрослую сборную, показал лучший результат на чемпионате мира. Не боится авторитетов и мечтает об Олимпиаде в Токио. Скоро у него важный турнир, успех на котором приблизит к цели. О подготовке к нему, памятных чемпионатах и ответственности перед Кыргызстаном Айбек уулу Кубанычбек рассказал в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Евгения Коротовских. Тоо-Ашуу

Пока стоит прекрасная осенняя погода, можно проводить с удовольствием время на природе. А заодно снимать всю красоту нашей страны на фото и видео. Мы же с большим удовольствием все это публикуем —

Смертельная худоба

Эксперты утверждают, что маниакальное желание похудеть может привести к дестабилизации психики, а сбрасывание веса станет необратимым. Болезненное отношение к своей фигуре — серьезное заболевание, которое требует комплексного лечения. О том, как развивается болезнь, как ее вылечить, можно ли предотвратить и почему мода на худобу не всегда полезна, 24.kg рассказали специалисты.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. К остановке возле ЦУМа не может подъехать общественный транспорт

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».