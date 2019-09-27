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Общество

Жители Орто-Сая просят остановить строительство в лесопосадке и создать там парк

Жители села Орто-Сай выступают против строительства в лесопосадке возле села и просят там создать национальный парк. Они начали сбор подписей под петицией президенту, депутатам ЖК, правительству, местным властям и генпрокурору.

В своем обращении жители пишут, что строительные компании вырубают зеленые насаждения возле села. Часть территории лесопосадки относится к Бишкеку, вторая — к Аламединскому району Чуйской области, третья — к Таш-Добонскому айыл окмоту.

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По словам сельчан, истоки застройки парковой зоны лежат в правительственном положении «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР», утвержденном при Данияре Усенове. Они считают, что это сделано кланом Бакиевых для личного обогащения.

Жители утверждают, что именно на основе этого документа организации получают разрешения на строительство в парковой зоне.

«Многолетние деревья идут «под топор» с единственной целью — получить сверхприбыль. При этом строительные компании, рекламируя свои дома, указывают соседство зеленой зоны, чистый воздух и прохладу», — отмечается в петиции.

Авторы петиции напоминают, что в этом месте проходит тектонический разлом и в советское время там специально высаживали деревья на территории 34,2 гектара.

По их данным, с 2017 года эти земли застраиваются жилыми домами, несмотря на то, что они были выделены во временное пользование.

«Как можно разрешать строить 14-этажные жилые дома на временно отведенном земельном участке? По закону на них можно строить павильон из легких конструкций. Есть ли разрешение от Института сейсмологии о возможности проектирования и строительства высотных зданий в особо сейсмоопасных местах?» — задаются вопросом жители села Орто-Сай.

Они просят власти приостановить вырубку и строительство объекта, признать указы Данияра Усенова и клана Бакиевых, а также раздачу земель незаконными. Национальный парк, который жители просят создать на месте лесопосадки, предлагают назвать в честь Жусупа Абдрахманова — великого кыргызского политика, основателя кыргызской государственности.
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