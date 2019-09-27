В ущелье Чункурчак пройдет забег со сбором мусора

В ущелье Чункурчак завтра, 28 сентября, пройдет плоггинг — забег со сбором мусора. Об этом сообщают организаторы.
Акцией хотят привлечь внимание общественности к проблеме мусора вдоль дорог, а также продвижению здорового образа жизни.
Забег проводят компании, ведущие свою деятельность в ущелье Чункурчак. Победители плоггинга получат ценные призы.
Участники побегут на дистанции 3, 10 и 15 километров, попутно собирая мусор вдоль дорог.
За дополнительной информацией обращаться к Батме Калдыбек кызы по номеру 0553787272.