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Общество

В ущелье Чункурчак пройдет забег со сбором мусора

В ущелье Чункурчак завтра, 28 сентября, пройдет плоггинг — забег со сбором мусора. Об этом сообщают организаторы.

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По их данным, в ущелье увеличилось количество отдыхающих, многие из них выбрасывают или оставляют мусор.

Акцией хотят привлечь внимание общественности к проблеме мусора вдоль дорог, а также продвижению здорового образа жизни.

Забег проводят компании, ведущие свою деятельность в ущелье Чункурчак. Победители плоггинга получат ценные призы.

Участники побегут на дистанции 3, 10 и 15 километров, попутно собирая мусор вдоль дорог.

За дополнительной информацией обращаться к Батме Калдыбек кызы по номеру 0553787272.
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