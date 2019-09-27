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Общество

Кирибати, Вануату, Сент-Винсент. С кем еще Кыргызстан установил дипотношения

Фото МИД КР. Подписание коммюнике

Установлены дипломатические отношения Кыргызстана с рядом государств. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись двусторонние встречи министра Чингиза Айдарбекова с главами делегаций Кирибати, Вануату, Сент-Винсента и Гренадин и Кабо-Верде.

Состоялись церемонии подписания совместных коммюнике об установлении дипломатических отношений.

В ходе встреч стороны обсудили вопросы взаимодействия по повестке дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и взаимной поддержки кандидатур в выборные органы ООН.
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