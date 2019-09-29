Афиша Бишкека на неделю: ярмарки, концерты, выставки

18 сентября — 4 октября. Персональная выставка Абдырая Осмонова

Абдырай Осмонов — известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы. Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

ТРЦ Vefa.

15 сентября — 15 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

30 сентября. Семинар, посвященный творчеству Чингиза Айтматова

Ларс Эрик Блумквист — шведский писатель и переводчик с русского языка. На встрече узнаете о шведском писателе Ларсе Эрике Блумквисте, человеке, через переводы которого Швеция узнала об Айтматове и Кыргызстане, из первых уст. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 19.00.

1 октября. Ярмарка «От сердца к сердцу»

Примут участие пожилые люди, которые представят свои изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную национальную, а также сельскохозяйственную продукцию. В программе шахматный турнир, беспроигрышная лотерея, танцевальный флешмоб, мастер-классы, концерт и еще очень много всего интересного.

Аллея возле памятника Курманджан датке, 11.00-14.00.

1 октября. Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи

Часто жизнь человека зависит от того, смогут ли ему вовремя оказать первую медицинскую помощь.

КРСУ имени Бориса Ельцына, 15.00.

1 октября. Скандинавская ходьба «Вместе к активному долголетию!»

Шествие возглавят пожилые люди. Мероприятие пройдет под лозунгами «Вместе к активному долголетию!», «За достойную старость!», «Мы против любых форм насилия и дискриминации!». Цель — популяризация активного долголетия, борьба с эйджизмом и дискриминацией пожилых людей, достойное старение и политика преемственности поколений.

Старт возле памятника Михаилу Фрунзе, 9.30.

1, 4 октября. Джазовый концерт

В Бишкек приезжает известная джазовая певица и композитор Йоханна Шнайдер, которая совместно с известными кыргызскими джаз-музыкантами Бакытом Кыдыкбаевым, Эркином Кыдыкбаевым и Ириной Артющенко проведет два концерта в Бишкеке (1 октября) и Оше (4 октября). Подробнее

Concert Hall, 18.30, Ошский национальный драматический театр имени Султана Ибраимова, 18.00.

1-6 октября. Выставка-ярмарка «Цветочный калейдоскоп»

Будут представлены узамбарские фиалки, которые удивят многообразием расцветок и сортов. На выставке вы сможете увидеть интересные декоративно-лиственные растения, кактусы и суккуленты, как распространенные, так и редкие.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00-19.00.

3 октября. Кинопремьеры

«Джокер» (триллер). Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

«Добыча» (ужасы). Трудного подростка отправляют на перевоспитание на безлюдный заброшенный остров по популярной «программе выживания в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один...

«Эверест» (мультфильм). Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато ее новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

4 октября. Выступление группы «Лов-Ин-Скай band» (Алматы)

«Психоделический авангард» — так охарактеризовали концерт организаторы.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

4 октября. Концерт группы «Мураками» (Россия)

Популярная российская рок-группа, образованная в ноябре 2004 года. Неоднократные участники фестиваля «Нашествие» привезли в Бишкек свой новый альбом «без.даты.2019».

Клуб Promzona.Space, 21.00.

4-9 октября. Выставка-продажа

Работы выполнены в технике акварельной живописи, живописи пастелью и графике. Их можно будет не только увидеть, но и купить.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».