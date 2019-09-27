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Общество

Сколько стоят легкие города? Компенсацию за снос деревьев необходимо увеличить

Существующая сегодня компенсация за снос зеленых насаждений устарела. Об этом на Бишкекском экологическом форуме заявил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

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«Методика разработана по добавочному коэффициенту стоимости саженца. Она чаще всего используется лесными хозяйствами, включает в себя расходы на развитие полноценного дерева. Но она лживая. Она определяет добавочную цену при стоимости саженца 60 сомов. Таких цен уже нет», — отметил он.

Дмитрий Ветошкин отметил, что если подставить реальную стоимость, то размер компенсации должен быть более 30 тысяч сомов.

«А сегодня дерево «стоит» от 4-7 тысяч. Дешевле, чем импортный саженец. Компенсационная стоимость доступна любому градостроителю, можно убрать дерево, если оно просто загораживает вывеску», — сказал он.

По его словам, если следовать экологической логике, то компенсация должна быть не по количеству стволов, а по размеру кроны.

«Именно она выполняет климатообразующие функции. В среднем тогда стоимость будет составлять около 2 миллионов сомов. Деревья это и легкие, и печень города, они обеспечивают фильтрацию токсинов и температуру в городе. А как можно оценить почку или печень в организме?» — отметил он.
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