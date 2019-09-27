Мэрия хочет повысить налог для владельцев домов в парковых зонах

У многих владельцев участков в парковых зонах есть красные книги, даже в судебном порядке оспорить выделение земли не получается. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

Она отметила, что в 1992 году были оформлены границы и территории парков, есть акты, однако впоследствии мэрия не зарегистрировала их, что позволило выделить и раздать отдельные участки.

Калича Умуралиева добавила, что, еще будучи правозащитницей, поднимала вопрос, что жители парковых зон должны платить повышенный налог.

«Такая практика применяется во многих странах. А у нас земли получили бесплатно, за парками ухаживают городские службы. Так пусть платят. Полученный доход будем направлять на развитие парков», — сказала она.

По ее словам, она обсуждала этот вопрос с мэром после своего назначения на должность.