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Общество

Высаживать в Бишкеке местные саженцы призывает эколог

Для озеленения Бишкека необходимо использовать местный посадочный материал. Такое мнение озвучил на Бишкекском экологическом форуме исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Он отметил, что за последние годы в столице разбито несколько парков. Однако там высаживают завезенные из Европы саженцы. По мнению эколога, это красиво, но бесполезно.

«Там хорошая ирригация, давайте использовать местный посадочный материал. Роль импортных крупномеров в озеленении как у цветочной композиции на столе: носят декоративную, а не экологическую функцию», — сказал Дмитрий Ветошкин.

Он добавил, что сегодня частные питомники переходят на европейский посадочный материал, отказываясь от местного из-за его невостребованности.

«Но никто не проводил исследований, как иностранный посадочный материал приживется у нас. Он для другого климата», — отметил глава ОФ «Инициатива Арча».
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