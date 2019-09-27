Афиша Бишкека на выходные: фестивали, концерты, выставки

Театры

25-29 сентября. VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы, организована «Лаборатория монодрамы» с проведением мастер-классов по режиссуре и актерскому мастерству. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева.

Акции, концерты, фестивали, кино

28 сентября. Концерт, посвященный 90-летию Калыя Молдобасанова

Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов — соавтор музыки Государственного гимна Кыргызстана, автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о Манкурте»). Был широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.



28 сентября. «Музыкальный Эркиндик» Cosplay Version

В очередной раз музыканты-энтузиасты собираются вместе, чтобы подарить радость и хорошие эмоции окружающим. Цель — позитивно влиять на общество, среду и обстановку города через музыку и искусство.

Бульвар Эркиндик, 17.00-22.00.

28 сентября. Музыкальный забег

В мероприятии примут участие 400 бегунов, больше 3 тысяч зрителей. На всей дистанции будут играть музыкальные группы и диджеи.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.

28 сентября. Фестиваль «Тропа наследия»

В программе интерактивные экскурсии, поэтические беседы, кинопоказ, плэнеры, «квартал искусств», спектакли, квест, инсталляции, ремесленная ярмарка, мастер-классы и многое другое.

Программу можно скачать по ссылке.

28 сентября. Октоберфест

В программе выступление джазового трио «Классик», группы The Rolls Band, веселые конкурсы и танцы.

Ресторан «Штайнброй», 16.00.

28, 29 сентября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 16.00.

29 сентября. Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей

В концерте примут участие творческие коллективы, солисты филармонии и артисты эстрады.

Кыргызская национальная филармонии имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

29 сентября. Garage Sale 2019

Это будет полезная встреча, где можно купить косметику, книги, сумки, сувениры, одежду и многое другое, преобразить свою любимую вещь на воркшопе, полакомиться вкусной едой. Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Zack. Регистрация по телефону 0702121294.

ololohaus, 12.00-19.00.

29 сентября. Благотворительная ярмарка

Представлены оригинальные украшения, аксессуары, сумки, мыло ручной работы и многое другое. 10 процентов от выручки передадут ОО «Мастерская онкопациентов «Вместе ради жизни»» для покупки лекарств для химиотерапии.

Кафе La Maison Du Voyageur, 11.30-18.00.

29 сентября. Ярмарка изделий для кухни

Вы давно искали войлочные подставки или подушки из войлока и натуральных тканей? Анастасия Колодяжная представит свою новую коллекцию изделий для кухни, которая сделана вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья из благотворительного фонда «Жаныртуу».

Кофейня Sierra, 13.00-18.00.

29 сентября. Концерт классической музыки

Прозвучат лучшие композиции из фильмов в исполнении Государственного филармонического камерного оркестра.

ТРЦ Asia Mall, 18.00.

29 сентября. Шоу-программа

Вас ждет детское цирковое шоу, танцевальные мастер-классы, выступления ансамбля «Ордо Сахна» и группы Combo band, конкурсы.

ТРЦ «Дордой Плаза», 12.00-21.00.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».

Выставки, ярмарки

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

6 сентября — 30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

18 сентября — 4 октября. Выставка живописца Абдырая Осмонова

Абдырай Осмонов — кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

27-28 сентября. Мультимедийная выставка «Небесный перевал»

Истории героев и героинь выставки удивительны и интересны, они рассказывают о своей жизни, работе, делятся опытом и знанием. На выставке будут представлены мультимедийные работы в виде аудио-, видеоинсталляции и видеопроекции.

Выставочный зал Hangar, 10.00-21.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

28 сентября. Уикенд в музее ИЗО

В эту субботу состоятся встреча с живописцем Абдраем Осмоновым, которую устраивает ведущий экскурсовод отдела НПИИ Наргиза Абдыкалык кызы, и лекция «Искусство в условиях развитого социализма 1960-1980-х годов», которую проведет искусствовед, экскурсовод отдела НПИИ Мээркан Кыдырмаева.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 10.00 и 13.00.

28 сентября. Тренинг по съемке на телефон

Фоторежиссер Тимур Райымкулов расскажет о своем опыте съемки на телефон, впервые покажет отснятый им проект и с радостью ответит на все ваши вопросы.

ololoOrmonKhan, 18.00.

28 сентября. Открытый урок Let It Code

Для всех, кто не знает, что нужно для работы или обучения в IT-индустрии. Или для тех, кто знает что-то в общих чертах, но боится прикоснуться к будущему, которое быстро становится настоящим. Все желающие смогут узнать, какому направлению в IT они соответствуют. Регистрация по ссылке.

ololohausOrmonKhan, 10.00-16.00.

28 сентября. Тренинг «Жизненный сценарий вашего ребенка»

Каждый из нас имеет свой жизненный сценарий, который сформировался еще в возрасте до шести лет. На тренинге вы подробно рассмотрите пять главных сценарных посланий родителей детям, узнаете, как избежать формирования негативного сценария у ребенка. Регистрация по телефону 0773052812.

Монтессори-клуб «Синяя птица», 18.30.

29 сентября. Городской тур «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

Тур позволит вам взглянуть на Бишкек с совершенно иной стороны. Вы окунетесь в ностальгическую атмосферу былого и узнаете много интересных фактов из истории города. Регистрация по телефону 0551787264.

Сбор возле кофейни «ЧуйKoff», 13.00.

29 сентября. Киновечер

В это воскресенье покажут черно-белый фильм «Ненависть» режиссера Матье Кассовица, снятый в 1995 году, главные роли в котором исполнили Венсан Кассель, Юбер Кунде и Саид Тагмауи. Фильм на французском языке с английскими субтитрами.

SomeWhere Bistro, 20.00.

Для детей

28 сентября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

28 сентября. Воркшоп «Сценография»

На встрече дети обсудят идею сценографии, что это такое, и посмотрят несколько вариантов сценографических решений от разных авторов. В практической части встречи попробуют сами поиграть в художников-сценографов. Возраст участников: от пяти лет и старше. Регистрация по телефону 0555705508.

Мастерская «705», 11.00.