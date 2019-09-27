Военная прокуратура передала в ГКНБ изъятые у СДПК компьютеры

Военная прокуратура передала изъятые у СДПК компьютеры в ГКНБ для проведения проверки. Об этом сообщает секретариат политической организации.

Прокуроры ответили на обращение социал-демократов в связи с проведенным 12 сентября обыском в арендуемых партией помещениях.

В нем говорится, что «обыск в отдельных помещениях, в том числе в арендуемых СДПК, проведен с целью обнаружения предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств дела, на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека».

Но в СДПК считают, что Военная прокуратура так и не пояснила, какое отношение имеют документы политической партии к расследуемым прокуратурой и следственной службой МВД уголовным делам.

«Как сообщается в письме, в ходе обыска были изъяты процессоры, обнаруженные в обыскиваемых помещениях, которые переданы в ГКНБ для проведения соответствующей проверки, после окончания которой будет рассмотрен вопрос о возвращении изъятых предметов. При этом опять же Военная прокуратура не пояснила, на каком основании проводится вообще проверка техники СДПК, не имеющей никакого отношения к расследуемым уголовным делам», — заявляют в секретариате партии.

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Социал-демократы считают, что эти меры не связаны с деятельностью партии и никак не могут ограничить ее в правах, предусмотренных статьей 11 Закона «О политических партиях». СДПК считает это нарушением и уточняет: без изъятых документов и техники организация не может выполнять свои уставные задачи и реализовывать свои права.

Ранее социал-демократы требовали разрешить доступ к рабочим местам в офисе СДПК. В партии подчеркивают, что по постановлению следователя их не пустили в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами (заключен договор аренды), как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».