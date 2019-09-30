В Бишкеке 30 сентября дожди. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 11 часов 48 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК;
- 9.00-18.00 — отрезок улицы Лумумбы.
Памятные даты
Международный день переводчика
Ежегодно с 1991-го 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.
Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.
У кого намечается той
Марат Ташбаев
Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- в ololoErkindik состоится семинар, посвященный творчеству Чингиза Айтматова.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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