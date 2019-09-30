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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 сентября дожди. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 11 часов 48 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК;
  • 9.00-18.00 — отрезок улицы Лумумбы.

Памятные даты

Международный день переводчика

Ежегодно с 1991-го 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков. 

У кого намечается той

Марат Ташбаев

Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых. 

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • в ololoErkindik состоится семинар, посвященный творчеству Чингиза Айтматова.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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