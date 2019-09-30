В Бишкеке 30 сентября дожди. Воздух прогреется до +16 градусов. День уменьшился до 11 часов 48 минут.

Ежегодно с 1991-го 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Родился 30 сентября 1975 года в Караколе. Председатель Кыргызского общества глухих и слепых.

Культура

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