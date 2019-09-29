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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 сентября небольшая облачность. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 11 часов 51 минуты.

Памятные даты

День донора крови Кыргызстана

24.kg
Фото 24.kg. Буклеты к Дню донора

День донора крови в Кыргызстане отмечается в последнее воскресенье сентября.

Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.

Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В Кыргызстане на тысячу населения всего шесть доноров.

День машиностроителя Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Заставочное

День машиностроителя установлен постановлением правительства КР от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.

Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.

Машиностроение Кыргызстана в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве республики. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.

Всемирный день сердца

Впервые проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Первоначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.



По данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Международный день глухих

из интернета
Фото из интернета. Жесты языка глухонемых

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

Открыто первое в мире брачное агентство

Это случилось 29 сентября 1650 года в Лондоне. Его основателем стал англичанин Генри Робинсон.

Несколько веков в Европе функции свадебных контор исполняли вездесущие свахи, их деятельность считалась почетной и довольно высоко оплачивалась. В те времена свахи и сводни считались не столько специалистами и дипломатами дел сердечных, сколько координаторами слияния капиталов. Это помогало одним приумножить состояние и спасало других от разорения и нищеты.

Спрос на свах и сводников нисколько не уменьшился и сегодня.

У кого намечается той

Керез Зарлыкова

Родилась 29 сентября 1952 года в селе Кызыл-Суу Чуйской области. Поэтесса, писательница, драматург

Сарулу Марат

Родился 29 сентября 1957 года. Заслуженный деятель культуры КР, кинодраматург, режиссер.

Нуралы уулу Маназбек

Родился 29 сентября 1993 года. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.

Жоламан Шаршенбеков

Родился 29 сентября 1999 года в селе Бала-Саруу Таласской области. Мастер спорта по греко-римской борьбе.

Куда сходить

Культура

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Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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