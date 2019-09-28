В Бишкеке 28 сентября небольшая облачность. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 11 часов 54 минут.

Памятные даты

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается с 2007 года.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

По данным альянса по контролю бешенства, ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек (примерно один человек каждые 10 минут).

Открыт первый в мире ломбард

Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сегодняшний день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссуднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.

История развития и современное состояние этой отрасли в мире показывают, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Калый Молдобасанов

Родился 28 сентября 1929 года в селе Терек. Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

С 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством Петра Шубина в Кыргызской филармонии.

Являлся главным дирижером и художественным руководителем Кыргызского театра оперы и балета, ректором Кыргызского государственного института искусств, председателем правления Союза композиторов Кыргызстана. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Кыргызской ССР и СССР.

Соавтор (с Насыром Давлесовым) музыки Государственного гимна независимого Кыргызстана. Автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о Манкурте»).

Калый Молдобасанов был широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Его яркая самобытная музыка звучала со сцен оперных театров Европы, Азии, Америки.

Умер в 2006 году.

У кого намечается той

Саламат Садыкова

Родилась 28 сентября 1956 года в селе Кызыл Жол Баткенской области. Певица, народная артистка Кыргызской Республики, заслуженная артистка Казахстана.

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