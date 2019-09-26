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Общество

Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в сети Instagram.

Политик поблагодарил СМИ за активный интерес к его персоне. При этом отметил, что занимается своими делами, требующими и внутренние и международные поездки.

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«Хотел бы подчеркнуть, что никуда и ни от кого не убегал и не убегаю. Как вы знаете, я своевременно посещаю следственные органы в качестве свидетеля и верю, что за это время также смог помочь прояснить детали и свою правоту. У меня нет ограничений по передвижениям. Поэтому я вылетел по своим делам и конечно же вернусь в родной Кыргызстан!» — сообщил Омурбек Бабанов.
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