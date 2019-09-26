00:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане создали цифровую библиотеку, которая работает без интернета

В Кыргызстане придумали цифровую библиотеку для школ и общественных библиотек Ilim Box. Об этом сообщили создатели проекта.

Система содержит википедию на кыргызском, русском и английском языках, материалы академии Хана на английском языке, тысячи видеоуроков, аудио- и электронных книг. Все цифровые учебные материалы доступны в офлайн-режиме. Доступ через смартфоны, планшеты, компьютеры и любые другие персональные устройства с технологией Wi-Fi.

«Содержание, которое есть онлайн, мы загрузили на жесткий диск, прикрепили маленький компьютер, который выполняет роль также Wi-Fi роутера. Любой пользователь сможет скачать себе необходимую информацию на компьютер или смартфон. Что самое важное — пользователь получает доступ только к образовательным ресурсам. У него не будет доступа к социальным сетям и другому развлекательному контенту», — пояснил представитель Интернет-сообщества в Кыргызстане (ISOC) Талант Султанов.

Устройство IlimBox установили уже в 70 школах Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей. В рамках проекта планируется охватить все регионы Кыргызстана и установить IlimBox в школах, испытывающих проблемы с доступом к интернету. Каждое образовательное учреждение получает устройство бесплатно.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Образование без министерства. Сколько сэкономит бюджет?
«Будет только хуже». Почему отставка министра образования ничего не изменит
Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему образования снова ждут реформы
Министр культуры предложил передать библиотеки школам
В Кыргызстане 16 школ в крайне аварийном состоянии
Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ
Как готовить востребованные на рынке труда кадры, придумали в Минобразования
В Кыргызстане утвердили концепцию и программу развития инклюзивного образования
Минобразования будет следить за студентами, обучающимися за рубежом
Максим Спиридонов: Будущее за смешанным образованием. Но основа будет в онлайне
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore
Десять вопросов об&nbsp;СМС-рассылках, которые действительно работают Десять вопросов об СМС-рассылках, которые действительно работают
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз