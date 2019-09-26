В Кыргызстане создали цифровую библиотеку, которая работает без интернета

В Кыргызстане придумали цифровую библиотеку для школ и общественных библиотек Ilim Box. Об этом сообщили создатели проекта.

Система содержит википедию на кыргызском, русском и английском языках, материалы академии Хана на английском языке, тысячи видеоуроков, аудио- и электронных книг. Все цифровые учебные материалы доступны в офлайн-режиме. Доступ через смартфоны, планшеты, компьютеры и любые другие персональные устройства с технологией Wi-Fi.

«Содержание, которое есть онлайн, мы загрузили на жесткий диск, прикрепили маленький компьютер, который выполняет роль также Wi-Fi роутера. Любой пользователь сможет скачать себе необходимую информацию на компьютер или смартфон. Что самое важное — пользователь получает доступ только к образовательным ресурсам. У него не будет доступа к социальным сетям и другому развлекательному контенту», — пояснил представитель Интернет-сообщества в Кыргызстане (ISOC) Талант Султанов.

Устройство IlimBox установили уже в 70 школах Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей. В рамках проекта планируется охватить все регионы Кыргызстана и установить IlimBox в школах, испытывающих проблемы с доступом к интернету. Каждое образовательное учреждение получает устройство бесплатно.