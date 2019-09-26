27 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 16, 16/1, 12-й микрорайон, 34;

10.00-18.00 — жилмассив «Керамический»;

10.00-17.00 — жилмассив «Карагачевая роща»;

12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Оберон, Сары-Озон, Кожомкула, Толстого);

9.30-14.00 — отрезки улиц Джантошева, Юнусалиева;

9.30-19.00 — отрезок улицы Фере;

9.30-15.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Андижанская, Адырская, Наманганская);

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезки проспектов Манаса, Айтматова, улиц Урицского, Кудрука, Турусбекова, Курганской, Жибек Жолу, Гагарина, Воркутинской, Курчатова, Космической, Московской, Исанова, Коенкозова, Сагимбая Манасчи, Логвиненко, Сухомлинова, Севастопольской, Айни, Руставели, переулки Кызыл-Ординский, Новосибирский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Тимирязева, Токтогула, Акиева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улица Токтогула), Пригородное (улицы Чуворова, Серегина, Дорожная), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Проскурякова, переулки Дальный, Алма-Атинский), Байтик (улицы Дружбы, Береговая, Новостройка, Суюмбаева, Эшмамбета, Байтик);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Степная, Школьная, Горького, Фрунзе), Романовка (улица Озерная), Комсомольское (улицы Раздольная, Проектируемая, Западная, Веселая), Арал (улицы Картамбаева, Береке, дальний Арал), Сокулук (улицы Степная, Фрунзе, Луговая), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Садовая, Центральная, Юбилейная, Ново-Фрунзенская, Фрунзе, Лесная Береговая, Юбилейная), Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная);

9.00-12.00 — села Сокулук (улицы Ленинградская, Кирова, Школьная, Весенняя, Ошская, Набережная, Московская, Мира, Победы), Романовка (улицы Фрунзе, Пионерская, Озерная, Западная);

10.00-16.00 — села Манас (улица Северная), Торт-Куль;

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Садовое (улица Ситникова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Спортивная);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — город Кант (улицы Ворошилова, Кирова, Пионерская, Сакибаева, Буслаева, Крупская, Советская);

9.00-18.00 — села Жээк (улица Интернациональная), Дружба, Дмитриевка (улицы Фрунзе, Дружбы, Ленина).

3 Иссык-Кульская область

7.00-12.00 — села Темир-Канат, Жеруй, Коксай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон, Тогуз-Булак;

7.00-17.00 — села Ак-Булун, Кутургу, Беловодское, Фрунзе, Техникум, Балбай;

8.00-17.00 — села Орлиное, Отрад ное, Шапак, Каракол, Чолпон, Жылдыз, Тепке;

8.00-16.00 — село Ак-Улен, город Балыкчи (улицы Озерная, Калмакашу);

9.00-17.00 — села Кок-Мойнок-1-2, город Балыкчи (микрорайоны «Сон-Кол», улицы Аманбаева, Мира);

9.00-17.30 — села Михайловка, Сары-Тологой;

12.00-17.00 — села Бар-Булак Шор-Булак, Кызыл-Туу, Дон-Талаа, Четинди, Ала-Баш, Калкагар, Кара-Коо;

14.00-16.00 — село Жолголот, город Каракол (район кирпичного завода, микрорайон «Кашка-Суу», улицы Третьякеевича, Ипподромная, Масалиева).

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Жоош, села Агартуу, Маданият, Калинин, Болшевик, Зарбалик, Мамажан, Нур-Абад, Тепе-Коргон, Керме-Тоо, А.Анаров, Сары-Таш, город Ош (улицы Навои, Турсунбаева, Аношина, Алиева, Закирова, Кулматова, Исанова, 86, 93).

5 Баткенская область