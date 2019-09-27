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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 сентября солнечно. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 11 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 16, 16/1, 12-й микрорайон, 34;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Керамический»;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Карагачевая роща»;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Оберон, Сары-Озон, Кожомкула, Толстого);
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Джантошева, Юнусалиева;
  • 9.30-19.00 — отрезок улицы Фере;
  • 9.30-15.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Андижанская, Адырская, Наманганская);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезки проспектов Манаса, Айтматова, улиц Урицского, Кудрука, Турусбекова, Курганской, Жибек Жолу, Гагарина, Воркутинской, Курчатова, Космической, Московской, Исанова, Коенкозова, Сагимбая манасчи, Логвиненко, Сухомлинова, Севастопольской, Айни, Руставели, переулки Кызыл-Ординский, Новосибирский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Тимирязева, Токтогула, Акиева.

  • в селе Маевка (в районе, ограниченном улицами Виноградной, Молодой Гвардии, Жапарова и Набережной).

Памятные даты

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО, в 1979 году в испанском городе Торремолино.

Эта дата выбрана в связи с тем, что 27 сентября 1970 года принят Устав Всемирной туристской организации. День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, и тех, кто непосредственно занят в сфере турбизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

День рождения поисковой системы Google

Начиналось все в середине 1990-х годов, когда студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали поисковую систему, названную ими BackRub. Произошло это в 1996 году.

Доподлинно неизвестно, как название Google пришло в голову основателям компании, но оно происходит от термина googol, обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Видимо, создатели поисковика намекали на невероятный объем информации, который будет способна предоставить пользователям их система.

Google стал самым популярным поисковиком в мире, сделав своих создателей миллиардерами. Сегодня система обрабатывает свыше миллиарда поисковых запросов в день. Популярность этого поисковика привела к тому, что в середине 2000-х годов появился неологизм «гуглить», то есть искать информацию в интернете при помощи поисковика Google.

У кого намечается той

Асылбек Сатывалдиев

Родился 27 сентября 1981 года. Аким Сокулукского района.

Анна Голышева

Родилась 27 сентября 1987 года в селе Беловодском. Мастер спорта КР, член сборной Кыргызстана по волейболу.

Юрий Краковецкий

Родился 27 сентября 1992 года в Бишкеке. Мастер спорта КР по дзюдо, мастер спорта международного класса.

Куда сходить

Культура

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  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • продолжается VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE; Подробнее
  • в выставочном зале Hangar откроется мультимедийная выставка «Небесный перевал».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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