В Бишкеке 27 сентября солнечно. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 11 часов 57 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 16, 16/1, 12-й микрорайон, 34;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Керамический»;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Карагачевая роща»;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Оберон, Сары-Озон, Кожомкула, Толстого);
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Джантошева, Юнусалиева;
- 9.30-19.00 — отрезок улицы Фере;
- 9.30-15.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Андижанская, Адырская, Наманганская);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Куюкова), отрезки проспектов Манаса, Айтматова, улиц Урицского, Кудрука, Турусбекова, Курганской, Жибек Жолу, Гагарина, Воркутинской, Курчатова, Космической, Московской, Исанова, Коенкозова, Сагимбая манасчи, Логвиненко, Сухомлинова, Севастопольской, Айни, Руставели, переулки Кызыл-Ординский, Новосибирский;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Тимирязева, Токтогула, Акиева.
- в селе Маевка (в районе, ограниченном улицами Виноградной, Молодой Гвардии, Жапарова и Набережной).
Памятные даты
Всемирный день туризма
Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО, в 1979 году в испанском городе Торремолино.
Эта дата выбрана в связи с тем, что 27 сентября 1970 года принят Устав Всемирной туристской организации. День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, и тех, кто непосредственно занят в сфере турбизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.
День рождения поисковой системы Google
Начиналось все в середине 1990-х годов, когда студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали поисковую систему, названную ими BackRub. Произошло это в 1996 году.
Доподлинно неизвестно, как название Google пришло в голову основателям компании, но оно происходит от термина googol, обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Видимо, создатели поисковика намекали на невероятный объем информации, который будет способна предоставить пользователям их система.
Google стал самым популярным поисковиком в мире, сделав своих создателей миллиардерами. Сегодня система обрабатывает свыше миллиарда поисковых запросов в день. Популярность этого поисковика привела к тому, что в середине 2000-х годов появился неологизм «гуглить», то есть искать информацию в интернете при помощи поисковика Google.
У кого намечается той
Асылбек Сатывалдиев
Родился 27 сентября 1981 года. Аким Сокулукского района.
Анна Голышева
Юрий Краковецкий
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- продолжается VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE; Подробнее
- в выставочном зале Hangar откроется мультимедийная выставка «Небесный перевал».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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