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Общество

Помощников омбудсмена в Кыргызстане стало больше

Фото пресс-службы омбудсмена. Новые помощники

Токон Мамытов расширил список региональных внештатных помощников омбудсмена. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, помощники будут работать на общественных началах.

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Ходатайство об их назначении внес председатель координационного совета организаций Российских соотечественников в Кыргызской Республике Александр Степанюк.

Согласно приказу акыйкатчи, удостоверения вручены помощникам в Оше, Караколе, Нарыне, Кара-Балте и Бишкеке.

В ходе встречи омбудсмен обратился к своим новым представителям с пожеланием, чтобы в работе они всегда придерживались трех основных принципов — быть предсказуемыми, честными и максимально открытыми для граждан, которые будут обращаться к ним в поиске защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов.
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