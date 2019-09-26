Помощников омбудсмена в Кыргызстане стало больше

Токон Мамытов расширил список региональных внештатных помощников омбудсмена. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.
По ее данным, помощники будут работать на общественных началах.
Согласно приказу акыйкатчи, удостоверения вручены помощникам в Оше, Караколе, Нарыне, Кара-Балте и Бишкеке.
В ходе встречи омбудсмен обратился к своим новым представителям с пожеланием, чтобы в работе они всегда придерживались трех основных принципов — быть предсказуемыми, честными и максимально открытыми для граждан, которые будут обращаться к ним в поиске защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов.