О детских мечтах. Как депутат Алтынбек Сулайманов пел дуэтом с Беком Борбиевым

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов спел дуэтом с известным и популярным певцом Беком Борбиевым. Видео выступления политика опубликовали в социальной сети.

Известно, что накануне праздновали юбилей певца. На торжество пригласили не только коллег по творчеству, но и политиков и гостей из шоу-бизнеса соседних республик.

Гости пели песни, автором и исполнителем которых является сам Бек Борбиев. Депутат выступил вместе с виновником торжества, исполнив известную композицию певца про школьные годы.