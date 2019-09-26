Воспитанница школы-интерната в селе Мырза-Аке нашлась в городе Ош

Воспитанница школы-интерната имени Раззакова в селе Мырза-Аке, 15-летняя Нурдана, нашлась в Оше. Об этом 24.kg рассказала руководитель общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

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«Утром позвонила мама девочки. Она рассказала, что ее дочь ушла из школы-интерната потому, что ее побил воспитанник. Девочка хотела уехать к родственникам, села в маршрутку и заснула. Доехала до конечной остановки — Оша. Вечером ее там увидели местные жители, забрали к себе. Несколько дней пытались связаться с матерью, но у нее временно не работал телефон. Потом они увидели обращение мамы в интернете с контактами и позвонили», — рассказала Назгуль Турдубекова.

Напомним, девушка ушла из школы-интерната еще 12 сентября. К правозащитникам обратилась ее мама с жалобой, что правоохранительные органы не уделяют должного внимания поискам.