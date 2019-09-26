Музыкант из США исполнила «Издейм сени» и сыграла на флейте носом

В Бишкеке выступила всемирно известная флейтистка Вивиана Гузман (США). Сопровождал ее президентский камерный оркестр «Манас» под руководством народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева.

У Вивиан Гузман всегда была мечта приехать в Центральную Азию. Как оказалось, в Сан-Франциско, где она живет с мужем, у нее есть юрта, правда, монгольская.

Начался концерт с симфонии си-бемоль мажор в трех частях Вольфганга Амадея Моцарта. «Между частями не аплодировать», — предупредил ведущий. Но наш прославленный оркестр так хорошо играл, что некоторые забыли об этом предупреждении.

Вивиана Гузман вышла и поздоровалась на кыргызском языке. «Менин атым Вивиана», — сказала флейтистка, чем привела зрителей еще в больший восторг. Она призналась, что чувствует себя кыргызкой.

На второе отделение музыкант из США вышла в платье в кыргызском национальном стиле. И, конечно же, она не могла не исполнить нашу музыку. «Ат чабыш» Калыя Молдобасанова Вивиана Гузман сыграла наизусть, а известной мелодии Рыспая Абдыкадырова «Издейм сени» многие подпевали.

На флейте Вивиана Гузман играет с восьми лет. В ее коллекции около 100 разновидностей этого инструмента. Несколько она привезла в Бишкек. Показать один из них помогли юные артистки, которым хватило двухминутной репетиции, чтобы сыграть с мировой знаменитостью. Зрители тоже поучаствовали в презентации одной из разновидностей: создавали ритм для флейты-трости.

Кыргызстанцы впервые услышали звуки флейты для носа, а также китайской — из нефрита, венгерской — без отверстий, итальянской двойной, ирландской, инструмента коренных народов Северной Америки.

Из Кыргызстана она привезет в США наши национальные духовые инструменты.

Сегодня она отправилась в Ташкент через Казахстан. И, вероятно, она скажет там, что она в душе узбечка, казашка, таджичка, но сравнивать публики она уже будет с кыргызской, переплюнуть которую другим будет очень сложно.