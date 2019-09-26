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Общество

Китайско-кыргызскую границу временно закроют

Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке государственной границы временно закроют. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Границу закроют по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики.

  • «Торугарт» закроют с 1 по 6 октября. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновят 7 октября.
  • «Иркештам» закроют с 1 по 3 октября. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновят 4 октября.
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