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Общество

Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан

Лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов сегодня утром улетел в Москву. Информацию подтвердили его сторонники.

Причина отъезда не разглашается. Однако в штабе партии подчеркивают, что он вернется. «У него нет подписки о невыезде, поэтому он свободно передвигается как внутри, так и вне страны» отмечают в окружении политика.

Ранее сообщалось, что Омурбек Бабанов фигурирует в восьми уголовных делах, но пока в статусе свидетеля. 

В ГКНБ и ГСБЭП также пока не комментируют, какие это дела. Он, напомним, прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.
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