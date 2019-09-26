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Общество

Вымогавших взятку сотрудников Октябрьского РОВД водворили в СИЗО-1

Сотрудников Октябрьского РОВД водворят в СИЗО-1 до 23 ноября. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что такое решение принято Первомайским районным судом.

Напомним, в Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержаны три оперативника РОВД Октябрьского района и один следователь. Они требовали деньги у бизнесмена за прекращение уголовного дела.

При обыске у милиционеров обнаружили $1 тысячу. В ГСБЭП также доставили следователя УВД. В его кабинете во время обыска изъяли прекращенное уголовное дело в отношении заявителя.
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