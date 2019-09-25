По Кыргызстану 29-30 сентября ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

По его данным, 29 сентября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидаются дожди, в горных районах снег. 30 сентября временами дожди. В предгорных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областей и на востоке Иссык-Кульской области осадки сильные.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 17-22 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха. 29-30 сентября в долинной зоне Чуйской области ночью +5...+10, днем +12...+17, в предгорных районах Чуйской области и в зоне земледелия Таласской области ночью +3...+8, днем до +16, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью +10...+15, днем до +20, в предгорных районах ночью +5...+10, днем до +18, в Иссык-Кульской котловине и зоне земледелия Нарынской области ночью +2...+7, днем +12...+17, в горных районах ночью −4...+1, днем +5...+10, в высокогорных районах −10...-5, днем −4...+1.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

1-2 октября ночью в предгорных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей местами ожидают заморозки до −2, в зоне земледелия Таласской и Иссык-Кульской областей −3, в зоне земледелия Нарынской области до −4.