В Бишкеке 25 сентября солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Сатыбалдиева), улицы Ауэзова, Элебесова, переулок Дорожный;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, рынок «Элитстрой», отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Каракумской, Кенсуйской, Якутской, Средней, Абдраева, Казакова, переулки Монгольский, Якутский, Оттукский;

9.30-15.00 — улица Малдыбаева, 36/1, 36/2;

9.30-19.00 — отрезки улиц Буденного, БЧК;

9.30-18.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), отрезки улиц Талды-Суйской, Жумабека, Раззакова, Баетова, Кулатова, Абая, Лебедева-Кумача, Шоорукова;

13.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Рабочая, Бельская), «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар), улицы Тыныстанова, Сеченова, Боталиева, переулок Перекопский.

в селе Маевка (в районе, ограниченном улицами Виноградной, Молодой Гвардии, Жапарова и Набережной).

9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Туголбая Ата, Панфилова и Ибраимова. Подробнее

Памятные даты

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.



Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Люди, которые меняли мир

Умер актер Суйменкул Чокморов

Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш.

В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

У кого намечается той

Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.

Сагынбек Самидин уулу

Родился 26 сентября 1974 года. Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ.

Ольга Артамонова