В Бишкеке 25 сентября солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Сатыбалдиева), улицы Ауэзова, Элебесова, переулок Дорожный;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, рынок «Элитстрой», отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Каракумской, Кенсуйской, Якутской, Средней, Абдраева, Казакова, переулки Монгольский, Якутский, Оттукский;
- 9.30-15.00 — улица Малдыбаева, 36/1, 36/2;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Буденного, БЧК;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), отрезки улиц Талды-Суйской, Жумабека, Раззакова, Баетова, Кулатова, Абая, Лебедева-Кумача, Шоорукова;
- 13.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Рабочая, Бельская), «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар), улицы Тыныстанова, Сеченова, Боталиева, переулок Перекопский.
- в селе Маевка (в районе, ограниченном улицами Виноградной, Молодой Гвардии, Жапарова и Набережной).
- 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Туголбая Ата, Панфилова и Ибраимова. Подробнее
Памятные даты
Всемирный день контрацепции
26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.
Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).
Люди, которые меняли мир
Умер актер Суйменкул Чокморов
В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.
Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш.
В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.
В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.
Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.
Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).
У кого намечается той
Марат Сарулу
Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.
Сагынбек Самидин уулу
Родился 26 сентября 1974 года. Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ.
Ольга Артамонова
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- продолжается VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE;
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на фестиваль «Японская осень»;
- в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится презентация книги «Добрый день, тюркский мир».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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