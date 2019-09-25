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Общество

Регионы Кыргызстана теряют население. Все едут в Чуйскую область

Внутренняя миграция населения направлена на Чуйскую долину, в то время как остальные регионы Кыргызстана стабильно теряют население. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, за шесть месяцев 2019 года больше всего людей приехали в Бишкек (3 тысячи 357 человек) и Чуйскую область (2 тысячи 979 человек). Интересно, что Ошская область лидирует по числу выбывших. За полгода ее покинули 2 тысячи 588 человек, а приехали туда 1 тысяча 522 человека.

За шесть месяцев 2019 года меньше всего человек приехали в Таласскую область — 283 человека. Уехали оттуда 516 кыргызстанцев.

«Основной причиной перемены постоянного места жительства является поиск работы, в связи с чем в межобластных потоках активно участвуют мигранты трудоспособного возраста. Молодые люди в возрасте 20-34 лет составили почти половину (48,9 процента) прибывших в 2018 году в столицу межобластных мигрантов», — отмечают в Нацстаткоме.
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