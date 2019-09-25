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Общество

Посольство США поможет в повышении квалификации учителей Кыргызстана

Фото Министерства образования и науки КР. Каныбек Исаков встретился с американской делегацией во главе с послом США

Министр образования и науки Кыргызстана Каныбек Исаков встретился с послом США в КР Дональдом Лу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, стороны обсудили дальнейшее совместное сотрудничество, а также реализацию новых проектов.

Директор миссии USAID в КР Гэри Линден рассказал, что организация работает свыше 25 лет с Министерством образования по начальному, инклюзивному и высшему образованию, в том числе по реализации крупного проекта «Читаем вместе!».

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«В этом году сотрудничество USAID с министерством нацелено на реализацию новой программы, направленной на повышение уровня знаний учащихся начальных классов. Проект охватывает около 75 процентов государственных школ, обеспечивая повышение квалификации учителей по математике и чтению», — сказал Гэри Линден.

Руководитель Корпуса мира Анна Хоффман отметила, что в настоящее время в Кыргызстане работают учителями английского языка 100 добровольцев.

Министр образования Каныбек Исаков выразил признательность за сотрудничество в сфере начального, инклюзивного и высшего образования и намерение и дальше реализовывать совместные проекты. Отмечена потребность в добровольцах для повышения уровня владения английским языком.
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