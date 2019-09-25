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Общество

Жамал Сейдакматовой 80 лет. В Оше открылся Международный театральный фестиваль

Фото мэрии Оша. Народная артистка КР Жамал Сейдакматова на Международном театральном фестивале

В Оше начался VII Международный театральный фестиваль, посвященный 80-летию Народной артистки КР Жамал Сейдакматовой. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.

Гости кинофестиваля — творческие коллективы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана — прошли по красной дорожке возле Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова.

Собравшиеся отметили вклад Жамал Сейдакматовой в развитие театрального искусства в КР.

В завершение церемонии открытия актеры Нарынского областного академического музыкально-драматического театра имени Муратбека Рыскулова показали лирическую драму «Джамиля» по одноименному произведению Чингиза Айтматова.

Жамал Сейдакматова — кыргызская и советская актриса театра и кино. Народная артистка Киргизской ССР (1976). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1986). Кавалер ордена «Манас» III степени (2003) и II степени (2019).

Снималась в фильмах, теперь составляющих гордость кыргызского кинематографа: «Поклонись огню», «Ранние журавли», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу» и других.
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