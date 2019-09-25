Активисты вышли на митинг против горнодобывающих компаний

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша проходит акция протеста против загрязнения окружающей среды.

По словам организатора митинга Элери Битекчи, поводом для того, чтобы участники акции вышли к парламенту, стала якобы передача Сарычат-Эрташского заповедника в Иссык-Кульской области в пользу золотодобывающей компании «Кумтор».

«Инициативная группа «Барсбек» намерена подать иск в суд на все горнодобывающие компании. В частности, на «Кумтор», «Солтон-Сары», предприятия, работающие в Чаткале и Тогуз-Торо. Ранее мы подавали иск в суд, но его не приняли к рассмотрению», — сказал он.

Напомним, ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что правительство Кыргызстана по новому соглашению с компанией «Центерра Голд» якобы согласилось отдать 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота.

Однако председатель ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков опроверг информацию. По его словам, территория концессионной площади, в том числе 16 тысяч гектаров, не входит в зону заповедника. Поэтому и геологоразведочные работы на его территории не проводили.