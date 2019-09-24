25 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, 5-й микрорайон, 27-29, 32, 37, отрезок улицы Лумумбы, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Тыналиева, Узун-Булак, Абдрахманова, Кара-Коо, Куюкова, Бердибаева), проспект Чингиза Айтматова, 69, 71, 73, 75, улица Руставелли, 54, 56, 58, 60;

9.30-19.00 — улицы Абая, 96б, 98б, 98в, Малдыбаева, 30, 30а, 30б, 30в 32, 34, 34а, Тыныстанова, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, жилмассив «Учкун-2»;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Керемет, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 13, 22), отрезки улиц Панфилова, Баетова, Жибек Жолу, Раззакова, Фрунзе;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды», «Алтын-Ордо» (2-4-я, 6-я, 8-я улицы).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кырман (улицы Ынтымак, Кенеш, Ысык-Кол, Радужная, Ауэзова), Ленинское (улица Алма-Атинская, ПМК-3, тупик Алма-Атинский), Пригородное (улицы Суворова, Серегина, Дорожная), Байтик (улицы Суюнбаева, Байтик, Новостройка, Береговая, жилмассив «Ынтымак»), Виноградное (улица Парковая), Пригородное (улицы Суворова, Серегина, Дорожная), Аламедин (улицы Панфилова, Иваницына, 61-62, переулок Чуйский), Восток (улицы Курманбек, 60 лет Киргизии, Советская, Мирная, Озерная, Энгельса, Семетей, Ленина, Сейтек, Степная), Лебединовка (улицы Маяковского, 9 Мая, 8 Марта, Комсомольская, Мичурина, Набережная, Кирова, Северная, Октябрьская, Пионерская, Горького, Советская, Лермонтова, Восточная, проспекты Ленина, Победы, переулок БЧК), Кашка-Суу, Байтик (улицы Ала-Арчинская, Школьная, Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Раимбекова, детский сад, школа, айыл окмоту);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улица Новая), Ак-Жол (улицы Восточная, Киргизская, Абая, Фрунзе, Молодежная, Школьная), Романовка (улица Озерная), Национальное (улицы Московская, Садовая, Ключевая-1, Ключевая-2, Новая), Панфилова (улица Линейная), Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская, Ленина, Жангазиева, Тоголока Молдо, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный);

Московский РЭС

8.00-19.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Александровка (улица Ключевая);

8.00-17.00 — село Петровка (улица Заводская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1-14);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Баря, Чапаева, Чкалова), Интернациональное (улицы Пушкина, Новая);

9.00-18.00 — село Дмитриевка (улицы Ленина, Нальчик, Фрунзе, Первомайская).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Шапак, Орлиное, Отрадное, Каракол, Сары-Камыш (кошары), Чырак, Кавак, Ала-Баш, Дон-Тала, Калкагар, Тура-Суу-2, Григорьевка;

8.00-16.00 — город Балыкчи (некоторые районы);

7.00-11.00 — села Барскоон, Тамга, Ак-Терек;

12.00-17.00 — село Тосор.

7.00-18.00 — села Боконбаево, Ак-Сай, Эшперов, Торт-Кул, Тура-Суу-1.

9.00-17.30 — села Ой-Булак, Кутургу, Маяк

10.00-13.00 — села Кичи-Орукту, Ойтал, Кутургу, Фрунзе.

4 Ошская область