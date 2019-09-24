Дочь Аскара Шадиева хотела вернуть долю в «Карвене», но суд отказал. Почему?

Дочь сбежавшего бывшего депутата Жогорку Кенеша Аскара Шадиева Саадат подала судебный иск, намереваясь отсудить свою долю в ОсОО «Карвен четыре сезона». Суд счел ее доводы необоснованными.

Как стало известно, Саадат Шадиева подала иск в Первомайский районный суд Бишкека. Первая инстанция иск удовлетворила. Однако Генеральная прокуратура не согласилась с решением суда и опротестовала его.

По данным Верховного суда КР, Бишкекский городской суд рассмотрел дело по иску дочери бывшего депутата ЖК Аскарбека Шадиева к Генеральной прокуратуре и Главному следственному управлению ГКНБ об освобождении от ареста доли в центре отдыха «Карвен четыре сезона».

Заявитель сообщила о том, что в ОсОО «Карвен четыре сезона» учредителем является она, а не Аскарбек Шадиев. Саадат Шадиева просила отменить решение о наложении в 2018 году ареста на 33 процента доли в компании. Она ссылается на данные Минюста, согласно которым Аскар Шадиев вышел из состава учредителей 11 апреля 2018 года.

17 сентября было рассмотрено апелляционное представление Генпрокуратуры и судебная коллегия отменила решение первой инстанции. Производство по делу прекращено.

Напомним, Аскар Шадиев сбежал из Кыргызстана и обосновался в США.

Он покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном, в Худжанде предъявил дипломатический паспорт, сел в самолет и улетел. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по присвоению $30 тысяч. Эти средства были выделены для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.

В ноябре по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.