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Общество

Объявить 2020-й Годом образования предложили в Бишкекском горкенеше

В Бишкекском городском кенеше предложили сделать акцент в 2020 году на поддержку образования. Об этом на заседании постоянной комиссии по соцвопросам БГК заявил спикер Жаныбек Абиров.

Он отметил, что сегодня вопросы и проблемы образования стоят очень остро.

«Чтобы обратить внимание на проблемы образования детей, было бы хорошо объявить 2020-й Годом поддержки образовательных учреждений и образования», — сказал Жаныбек Абиров.

Кроме того, он добавил, что необходимо разработать проектно-сметную документацию на закрепленные земельные участки.

«В жилых массивах само население сохранило их для строительства объектов образования. В любой момент может прийти инвестор, который захочет построить школу, должен быть готовый проект. С другой стороны, давайте сделаем акцент на социальную часть», — заметил спикер.

Председатель комиссии Сайдахмат Исмаилов подчеркнул, что необходимо ускорить работу в проектной части. «Мы постараемся в бюджет заложить больше средств для строительства социальных объектов, но для этого нужны предварительные расчеты. Времени не так много, однако уже идет работа над бюджетом на следующий год», — обратился он к вице-мэру Уланбеку Азыгалиеву.
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