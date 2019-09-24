09:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Токмаке пограничники вымогали деньги у контрабандиста. Суд оштрафовал их

Первомайский районный суд Бишкека признал виновными военнослужащих Погранслужбы по статьям «Вымогательство взятки» и «Коррупция». Об этом 24.kg сообщил следователь Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона Чынгыз Ажибаев.

По его словам, контролер смены и заведующий отделом пограничного ветеринарного контрольного пункта КПП «Токмак автодорожный» вымогали деньги у женщины, которая пыталась незаконно ввезти в Кыргызстан растительное масло.

«Заведующий отделом С.А., зная, что гражданка Казахстана везет груз без сопроводительных документов, сказал об этом А.Н. Последний за незаконный пропуск на границе стал вымогать у нее деньги. Обвиняемые пригрозили женщине тем, что отправят ее груз назад», — сказал Чынгыз Ажибаев.

В итоге С.А. приговорили к выплате штрафа в размере 2 миллионов сомов, а А.Н. — 2 миллиона 260 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сотрудников Октябрьского РОВД задержали со взяткой
В Чаткале задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач»
Осужденный звонил из колонии иностранцу и вымогал у него деньги
В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака
Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины
ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции
ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
Задержан замначальника Соцфонда, вымогавший деньги у пенсионерки
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Взятка $200 тысяч. Прокурорам и милиционерам изменили приговор
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
На&nbsp;юг&nbsp;Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска
Бизнес
Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы