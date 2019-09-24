В Токмаке пограничники вымогали деньги у контрабандиста. Суд оштрафовал их

Первомайский районный суд Бишкека признал виновными военнослужащих Погранслужбы по статьям «Вымогательство взятки» и «Коррупция». Об этом 24.kg сообщил следователь Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона Чынгыз Ажибаев.

По его словам, контролер смены и заведующий отделом пограничного ветеринарного контрольного пункта КПП «Токмак автодорожный» вымогали деньги у женщины, которая пыталась незаконно ввезти в Кыргызстан растительное масло.

«Заведующий отделом С.А., зная, что гражданка Казахстана везет груз без сопроводительных документов, сказал об этом А.Н. Последний за незаконный пропуск на границе стал вымогать у нее деньги. Обвиняемые пригрозили женщине тем, что отправят ее груз назад», — сказал Чынгыз Ажибаев.

В итоге С.А. приговорили к выплате штрафа в размере 2 миллионов сомов, а А.Н. — 2 миллиона 260 тысяч сомов.