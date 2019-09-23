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Общество

Драка возле супермаркета. Подозреваемые отрицают, что их избили сокамерники

Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков подозреваются в покушении на убийство. Они отрицают, что их избили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, сотрудники центра навестили подследственных, и те рассказали, что их никто не бил. Жаныбек Бапышов сказал, что упал с кровати, а Калысбек Сейитбеков — поскользнулся в туалете. «Мои коллеги утверждают, что серьезных увечий у этих арестованных нет», — добавил Нурдин Сулайманов.

Отметим, что каких-либо глубоких ран или гематом не нашли и врачи ГСИН.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.
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