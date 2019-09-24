В Бишкеке 24 сентября без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 6 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 58, 72-74;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 41, отрезок улицы Патриса Лумумбы, проспект Чингиза Айтматова, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жылга-Сай, Куйукова, Мамырова), отрезки улиц Купянской, Садырбаева, Лебедева-Кумача, Шоорукова, Мессароша;

9.30-13.00 — отрезки улиц Огонбаева, Чуй, Ереванской, Осмонкула, Суюмбаева, Гоголя, Герцена;

9.30-19.00 — отрезки улиц Керамической, район стеклозавода, отрезки улиц Тыныстанова, Суеркулова;

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Сагынбая Манасчи, Эр-Тоштук);

9.30-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Сукулукской, Луганской, Коенкозова, Сагынбая Манасчи, Московской, Кулатова, Фатьянова, Игембердиева, переулка Актюбинского;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Тоо-Ашуу, Оберон, Льва Толстого);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 1-я, 2-я, 6-8-я);

13.00-18.00 — 8-й микрорайон, 32/1, 46/1, 46/2, 45-47, 79, 81-83;

13.00-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга, Чуй), «Ак-Бата» (улицы 17-19-я).

до 25 сентября газа не будет в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина.

в районе, ограниченном улицами Льва Толстого, Панфилова, Максима Горького и проспектом Чингиза Айтматова.

Памятные даты

День семьи, мира и согласия

20 октября 2011 года Жогорку Кенеш принял постановление, согласно которому ежегодно 24 сентября в республике будет отмечаться День семьи, мира и согласия.

В постановлении сказано: «Семья как основной институт общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа».

Международный день караванщика

Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.



Этот профессиональный праздник учрежден в 1995 году. В качестве даты праздника выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора XXVI-XXVII веков Уильяма Адамса.



Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Самым известным караванным маршрутом был Великий шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии.



Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Туменбай Байзаков

Родился 24 сентября 1923 года в селе Бокей Ошской области. Принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны.

Работал в системе печати Госкомиздата Кыргызстана, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».

Поэтические произведения Туменбая Байзакова начали публиковаться с 1946 года. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958 году. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».

За книгу «Наедине с мечтой» поэт удостоен литературной премии СП СССР имени А.А.Фадеева и награжден золотой медалью.

Его знаменитый стих «Кыргыз жери», положенный на музыку, стал неофициальным гимном Кыргызстана.

Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова.

Умер в 1992 году.

Родился геолог Максут Сартбаев

Фото из интернета. Максут Сартбаев

Родился 24 сентября 1937 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Один из известнейших геологов Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.

Был руководителем, ответственным исполнителем приоритетных научных программ и проектов АН СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана.

Результаты его многолетних фундаментальных и научно-прикладных исследований обобщены и изложены в 165 научных работах, в том числе и в 15 монографиях, которые являются теоретической основой для прогнозирования и оценки рудоносности и нефтегазоности крупных регионов Тянь-Шаня.

Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII вв.) до наших дней.

Умер 13 июля 2016 года.

У кого намечается той

Алтынбек Сулайманов

Родился 24 сентября 1972 года в селе Шанкол Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

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