В центре Бишкека не будет холодной воды

В центральной части Бишкека в четверг, 26 сентября, не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах.

Воду отключат с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Туголбая Аты, Панфилова и Ибраимова.

ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.