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Общество

Массовая акция по сбору крови проходит в Кыргызстане

За последние 25 лет донорство крови в Кыргызстане переживает значительный спад. Если в 1985 году доноров в республике было 178 тысяч 232 человека, то в 2018-м — 39 тысяч 864, сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что в последнее воскресенье сентября отмечается Национальный день донора крови.

«В морфологическом корпусе КГМА (улица Суеркулова, 3) с 23 по 29 сентября проходит акция «Безопасная кровь для всех», приуроченная к этому дню. Начало регистрации на донацию (сдачу крови) — ежедневно в 9.00», — отметили в Минздраве.

Мероприятие организовано Республиканским центром крови и Национальным обществом Красного Полумесяца КР.
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