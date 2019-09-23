24 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 58, 72-74;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 41, отрезок улицы Патриса Лумумбы, проспект Чингиза Айтматова, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жылга-Сай, Куйукова, Мамырова), отрезки улиц Купянской, Садырбаева, Лебедева-Кумача, Шоорукова, Мессароша;

9.30-13.00 — отрезки улиц Огонбаева, Чуй, Ереванской, Осмонкула, Суюмбаева, Гоголя, Герцена;

9.30-19.00 — отрезки улиц Керамической, район стеклозавода, отрезки улиц Тыныстанова, Суеркулова;

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Сагынбая Манасчи, Эр-Тоштук);

9.30-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Сукулукской, Луганской, Коенкозова, Сагынбая Манасчи, Московской, Кулатова, Фатьянова, Игембердиева, переулка Актюбинского;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Тоо-Ашуу, Оберон, Льва Толстого);

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 1-я, 2-я, 6-8-я);

13.00-18.00 — 8-й микрорайон, 32/1, 46/1, 46/2, 45-47, 79, 81-83;

13.00-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга, Чуй), «Ак-Бата» (улицы 17-19-я).

2 Чуйская область

Адамединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Прохладная, Набережная), Лебединовка (улицы Советская, Набережная, проспект Победы), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, Куйбышева), Байтик (улицы Сейтек, Новостройка, Байтик, Суюнбаева, Береговая, Ынтымак), Пригородное (улицы Суворова, Серегина, Дорожная), Аламедин (улицы Пролетарская, Зеленая, Суворова, Новостройка ГЭС-3), Садовое (улица Мыканская), Байтик (улица Раимбекова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Набережная, Фрунзе, Кирова, Жаштык, Вишневая, Луговая, Железнодорожная), Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе), Восточное (улица Гагарина), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Набережная, Северная, Фрунзе, Центральная, Юбилейная, Лесная, Новосадовая, Фрунзенская), Комсомольское (улицы Юбилейная, Набережная, Центральная, Озерная), Манас (улицы Пионерская, Проектируемая), Торт-Куль, Чат-Куль (улицы Почтовая, Украинская, Набережная, Ленина, Первомайская), Тюз (улицы Южная, Средняя, Школьная, Центральная, Шорго), город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Топографическая, Южная, Вокзальная, Полевая, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Юбилейная, Комарова, Гагарина, Вишневая);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (переулок Советский), Толок (улица Токтогула), Александровка (улицы Восточная, Луговая, Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Т.Баря, Чапаева, Чкалова);

10.00-15.00 — села Чон-Далы, Сары-Джон, Ленинское, Джедигер;

9.00-18.00 — село Дмитриевка (улицы Первомайская Калинина, Комарова, Садовая);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — села Маданият, Он-Бир, Кайырма, Прогресс.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Шапак, Орлиное, Отрадное, Каракол, Григорьевка (частично);

8.00-16.00 — село Орто-Токой, кошары села Сары-Камыш, город Балыкчи (район «Кызыл-Саз», улица Строительная);

8.00-17.00 — села Курменты, Балбай, Беловодское, Фрунзе, Кутургу.

4 Ошская область