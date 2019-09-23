Суд над экс-мэрами. Трещины и плесень увидела комиссия в школе «Калыс-Ордо»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — главного специалиста производственно-технического управления МЧС Назгуль Молдокулову. Она была членом межведомственной комиссии, созданной по требованию ГКНБ.

«Мы провели визуальный осмотр, там была плесень, вентиляция не работала, были трещины возле колон», — отметила она.

Бывший начальник ОГУКС Сталбек Омурканов поинтересовался: технической или естественной была вентиляция во время осмотра? Он также уточнил, как соединены блоки школы и насколько опасны трещины.

Свидетель призналась, что не является специалистом в области строительства.

Адвокаты зачитали показания Назгуль Молдокуловой, которые она дала после комиссионного выезда.

«На вопрос, имеются ли, на ваш взгляд, технические, документальные и другие нарушения в организации строительства и какие, вы ответили, что документацию не изучали, но, так как заметили трещины, значит, были нарушения. Госэкотехинспекция говорит, что нарушений нет. Это были ваши предположения?» — поинтересовалась защита.

Свидетельница подтвердила, что это было лишь ее мнение.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.