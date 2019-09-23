Суд над экс-мэрами. Подсудимые возмущены присутствием сотрудников ГКНБ в суде

В Ленинском районном суде Бишкека проходит процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допрашивают свидетелей по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов поинтересовался, почему на процессе присутствуют сотрудники ГКНБ. «На каком основании они обеспечивают явку и содержание показаний свидетелей?» — спросил он.

Судья ответил, что для обеспечения следственных мероприятий есть распоряжение.

«У нас же гособвинение есть. Работники спецслужб фиксируют, кто приходит сюда, когда уходят. Это может делать сама прокуратура. А вот фиксирование со стороны этих спецслужб называется давлением», — отметил адвокат Сергей Слесарев.

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«Этот беспредел будет постоянно? На каком основании гособвинение свои функциональные обязанности перекладывает на плечи ГКНБ?» — добавил Кубанычбек Кулматов.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.