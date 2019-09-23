«Чернобыль» выиграл премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Три номинации телевизионной премии «Эмми» получил сериал «Чернобыль». Об этом сообщил телеканал Fox.

«Чернобыль» удостоили премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

По количеству номинаций, в которых представлен сериал, «Чернобыль» уступает только «Игре престолов» — 19 против 32.

«Чернобыль» — мини-сериал, созданный Крэйгом Мэйзином. Его премьера состоялась 6 мая 2019 года на телеканале HBO. Сюжет посвящен техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986-м, и героическим усилиям по ликвидации ее последствий.