11:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт на границе. Раненые пограничники переведены в Бишкек

Трое пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе переведены из Лейлекской территориальной больницы в Национальный госпиталь в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, двое пострадавших госпитализированы в отделение хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии, их состояние средней тяжести, получают необходимое лечение.

«Один из пострадавших, К. К., 1992 года рождения, сразу взят на операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Находится в коме в отделении реанимации Нацгоспиталя», — отметили в Минздраве.

Состояние десяти пострадавших, проходящих стационарное лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, удовлетворительное. Они получают соответствующее лечение.

Решается вопрос о переводе в Военный госпиталь четырех военнослужащих.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Мухаммедкалый Абылгазиев о ситуации на границе: Обе стороны вынуждены уступить
Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу
Конфликт на границе. Восьмерых пострадавших прооперировали в Бишкеке
Конфликт на границе. Военная прокуратура Баткена возбудила уголовное дело
Кыргызстан — Таджикистан: в зоне турбулентности
Конфликт на границе. Адахан Мадумаров раскритиковал власти
Конфликт на границе. Один пострадавший в коме
Двенадцать приграничных конфликтов — 2019: где они были. Интерактивная карта
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Эвакуации населения из зоны конфликта не было — Баткенская обладминистрация
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
На&nbsp;юг&nbsp;Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска
Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о&nbsp;событиях в&nbsp;Кой-Таше Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше
Кристофер Шварц: Бишкек, в&nbsp;который я&nbsp;влюбился, сохранился в&nbsp;микрорайонах Кристофер Шварц: Бишкек, в который я влюбился, сохранился в микрорайонах
Бизнес
Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы