Конфликт на границе. Раненые пограничники переведены в Бишкек

Трое пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе переведены из Лейлекской территориальной больницы в Национальный госпиталь в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, двое пострадавших госпитализированы в отделение хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии, их состояние средней тяжести, получают необходимое лечение.

«Один из пострадавших, К. К., 1992 года рождения, сразу взят на операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но стабильное. Находится в коме в отделении реанимации Нацгоспиталя», — отметили в Минздраве.

Состояние десяти пострадавших, проходящих стационарное лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, удовлетворительное. Они получают соответствующее лечение.

Решается вопрос о переводе в Военный госпиталь четырех военнослужащих.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.